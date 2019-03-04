نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 133 سفينة، تراكى على الأرصفة 44 سفينة جارى تفريغهم منهم السفينة "سفياتوجور" قادمة من روسيا وعلى متنها 6 ألاف طن فحم .

وأضاف فى بيان له اليوم، وصول السفينة "أميس أورشيد" قادمة من كندا وعلى متنها 54 ألف طن فحم، والسفينة "أوجينا جاز" قادمة من قبرص وعلى متنها 9 الاف طن غاز، كما يجرى تفريغ شحنة بوتاجاز تزن 5 آلاف طن قادمة من فرنسا، وشحنة قمح تزن 55 آلاف طن قادمة من روسيا على متن السفينة "كريتون"، وتواجد بالمخطاف الخارجى 28 سفينة .

وأشار إلى أن الميناء شهد أيضا نشاطا فى حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية ، حيث خرج من الميناء قطاران محملان ب 3300 طن قمح متجهين إلى المطاحن فى كفر الشيخ وإمبابة ، وقطار محمل ب 1200 طن فحم متجه إلى التبين ، وخرج من الهاويس المالح 3 بارجات نهرية محملة ب 4 آلاف طن سيلاج ، كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والى الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 910 ألف طن منهم 281 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .