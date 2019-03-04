نائب عراقى ينتقد رفض بعض الأطراف السياسية لخروج القوات الأمريكية من البلاد

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أكد النائب العراقى عن تحالف الفتح كريم عليوى اليوم /الاثنين/، أن العراق لن يكون مقرا لتنظيم "داعش" الإرهابى وعوائلهم والقوات الأمريكية، مشيرا إلى أن رفض بعض الأطراف السياسية لخروج القوات الأمريكية من العراق لن يعرقل إصدار قرار بحق خروجهم.

وقال عليوى - فى تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - إن " واشنطن وراء كل التجاوزات التى تحدث على أرض العراق"، لافتا إلى أن "الوضع الحالى يجعل العراقيين أكثر إصرارا على إصدار قرار بخروج القوات الأجنبية من أراضيهم، لضمان حفظ الأمن وسيادة البلاد".

وأضاف عليوى، أن " واشنطن تسعى لإرضاء العراق بهدف عدم التصويت على قرار بخروج قواتها، لكن الوضع الحالى يجبرنا على إصدار هذا القرار بغض النظر عن جميع الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "رغبة البعض ببقاء القوات الأجنبية جاء نتيجة لمصالح تلك الأطراف التى لا يخدمها خروج القوات الأمريكية، مؤكدا أن أغلب أعضاء البرلمان والقوى السياسية ماضون بإصدار قرار لخروج تلك القوات من العراق".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليسارى قد أكد فى وقت سابق، أن هناك طلبا مقدما إلى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائبا لإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن ، بما يحدد عدد الجنود والواجبات التى تقوم بها داخل العراق.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن عن نيته إبقاء قوات بلاده فى العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو مراقبة إيران.