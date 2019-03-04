موجز6.. البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

حذر مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، المواطنين من تداول أى من فئات النقد الورقية - البنكنوت - التى تحمل على أحد وجهيها أى نوع من الكتابات أو العلامات، خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدًا أنها غير قابلة للتداول الرسمى.

قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقجمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدورى العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30، ويتضمن تغيير بعض الملاعب نظرا لاغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا هامٱ، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

أكدت جمعية القلب الأمريكية، أن التمارين الرياضية ضرورية لصحة القلب، فقد تم تصميم أجسامنا لتكون نشطة، والتى لا تعمل بشكل جيد مع البقاء لفترة طويلة بدون حركة.

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر محدد الأوزان، وسط مبيعات محلية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 714 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 822.114 مليار جنيه.

يخوض محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر اختبارًا جديدًا مع قاسم باشا الذي يستضيف طرابزون سبور فى السابعة مساء اليوم بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري التركي.

طرح المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة تحمل اسم "المثليين الثلاثة"، هاجم فيها المذيعين بقنوات الإخوان معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، أبطال إعلام الخيانة الذين يحرضون على مصر ليل ونهار، ووصفهم بعبدة الدولار .

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية فبراير 2019، ارتفع إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار.

أكد صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس بدأت فى رصد كافة المواقع والصحف التى نشرت أخبار مفبركة بشأن تعيين وزير جديد للنقل خلفا لهشام عرفات.

أرسل القارئ على أحمد على جمعة عبر خدمة صحافة المواطن، استغاثة إلى وزارة الصحة لعلاج الطفلة ابنته "فرح" التى تعانى عيبا خلقيا فى الوجة والجهاز التناسلي والتصاق فى أصابع اليد والقدم .

أعرب الدولى الكرواتى لوكا مودريتش نجم خط وسط فريق ريال مدريد عن استيائه الشديد من الخسارة ضد المنافس التقليدى برشلونة مرتين متتاليتين فى الكأس والدورى الإسبانى.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تحديد 14 مارس الجارى موعداً لمباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن كتاب «المستوى الرفيع» تم مراجعته 4 مرات، مؤكدًا أن هذا الكتاب جاء بناء على مطالب أولياء الأمور، موضحا أن ملحمة التابلت تم تجهيزها فى 3 شهور قائًلا: "مفيش مدرسة مدخلهاش شبكة الفايبر".

حذر مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، المواطنين من تداول أى من فئات النقد الورقية - البنكنوت - التى تحمل على أحد وجهيها أى نوع من الكتابات أو العلامات، خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدًا على أنها غير قابلة للتداول الرسمى.

يوما بعد يوم تتكشف الخطط الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى سعت قبل ثورة 30 يونيو إلى تنفيذها ويأتى على رأسها تجنيد طلاب كليات القمة خاصة أبناء كليات الطب والصيدلة والهندسة، حتى ينضموا إلى قواعدها وتحولهم بالتدريج إلى إرهابيين، فالخطة التى تنفذها الجماعة فى ظاهرها تسعى إلى أن يكون من بين أبنائها أطباء وصيدلة ومهندسين حتى تتباهى بهم، وباطنها تحويلهم إلى قاعدة صد ضد أى هجوم عليها، انطلاقا من القاعدة "هو ازاى دكتور وارهابى"، أو "هو فيه مهندس ومتعلم يكون إرهابى"، ورصدت العديد من صفحات السوشيال ميديا الخطة الشيطانية التى تتكون من 8 مراحل لتجنيد طلاب الجامعات بصفة عامة وطلاب كليات القمة بصفة خاصة