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من 9 صباحا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة

الإثنين، 04 مارس 2019 04:30 ص
من 9 صباحا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة انقطاع المياه
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد عدة مناطق بمدينة الحوامدية بالجيزة، اليوم الإثنين، انقطاع المياه لمدة 24 ساعة اعتبارا من الـ9 صباح اليوم حتى الـ9 من صباح غدا الثلاثاء. 
 
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سبب الانقطاع هو قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه ( الحوامدية المرشحة الجديدة ) على الخط القائم المغذى لمناطق " غرب السكة الحديد بالحوامدية "، وذلك ضمن استعدادات الشركة تمهيداً لبدء العمل بالمحطة.
 
و المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير ) ومتفرعاتهم .
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع ، وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه نقية صالحة الشرب للمناطق المتأثرة من خلال الإتصال برقم طوارئ ( 125 ) .
 

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