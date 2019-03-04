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مقتل 4 أشخاص جراء هجوم انتحارى بريف الرقة بسوريا

الإثنين، 04 مارس 2019 11:26 ص
مقتل 4 أشخاص جراء هجوم انتحارى بريف الرقة بسوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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لقى أربعة أشخاص مصرعهم جراء استهداف انتحارى من تنظيم داعش الإرهابى لمكان تواجد وجهاء عشائر وقادة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى قرية "جديدة الخابور" فى ريف الرقة.

وذكرت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية أن الهجوم الانتحارى أسفر عن مقتل 3 من وجهاء المنطقة، ومقاتل واحد من قوات "قسد"، مشيرا الى أن العملية الانتحارية جاءت بعد وساطات من قبل وجهاء العشائر للإفراج عن المئات من عناصر التنظيم السابقين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

الجدير بالذكر أن قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) واصلت عمليات الإفراج عن العشرات ممن تورطوا مع تنظيم داعش، حيث أطلقت سراح 132 معتقلا تعاملوا مع داعش.

 


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