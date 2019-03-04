مصر والإمارات فى افتتاح منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

كتب وائل ربيعى

تنطلق غدا الثلاثاء ، منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية التي تستضيفها مصر من 5 إلى 12 مارس الجارى ، فى مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ببعثة مكونة من 25 شخصا، في منافسات كرة اليد وتنس الطاولة ويرأس البعثة مروان أحمد الصوالح، وكيل وزارة التعليم الإماراتية للشؤون الاكاديمية، رئيس اتحاد الأمارات للرياضة المدرسية.

ويستهل فريق كرة اليد الإماراتي المشارك في فاعليات البطولة مبارياته مع المنتخب المصري على الصالة المغطاة رقم 3 بستاد القاهرة الدولي في مباراة افتتاح البطولة المدرسية العربية لكرة اليد القاهرة 2019

وترأس اللجنة المنظمة للبطولة العبية للرياضة المدرسية إيمان حسن، فيما يتولى تامر فكري منصب مدير البطولة، وهيثم عز الدين نائب مدير البطولة ،ويشارك الطلاب من أعمار 14 : 17 سنة في المنافسات، من 6 دول عربية هي مصر، الإمارات، الجزائر،فلسطين، لبنان، وسلطنة عٌمان.

وتستهدف البطولة توطيد التعاون وتوثيق أواصر الصداقة بين الشباب المدرسي العربي وتعزيز التكاتف بين الشباب العربي، من خلال توسيع قاعدة النشاط الرياضي في المدارس كأداة ناجحة لخدمة الأهداف التربوية، وأكتشاف مواهب عربية جديدة من خلال المنتخبات المدرسية.



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