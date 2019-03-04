الرئيسية أخبار عالمية مصرع 14 فى إعصار بولاية ألاباما الأمريكية الإثنين، 04 مارس 2019 06:00 ص اعصار الاباما رويترز إضافة تعليق قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية امس الأحد. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية العاصفة جوردون تضعف بعد وصولها اليابسة عند حدود ألاباما ومسيسبى اعصار امريكا الاباما الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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