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محافظ سوهاج يستقبل 204 مواطن خلال يومين لحل مشاكلهم

الإثنين، 04 مارس 2019 10:07 ص
محافظ سوهاج يستقبل 204 مواطن خلال يومين لحل مشاكلهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، 204 مواطن خلال يومين، وذلك للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم وشكواهم، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ أحال 7 طلبات من مواطنين مقيمين بمراكز سوهاج، وساقلتة إلى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منازلهم وبيان حالتها، لإمكانيه ضمها الى المبادرة وإعادة تأهيلها، حيث تضرر المواطنين من عدم قدرتهم المادية على إعادة بنائها، مضيفاً أن المحافظ وجه بترخيص 14 كشك لمواطنين بمراكز طهطا، واخميم، والمنشاة، وساقلتة، وسوهاج، والمراغة، وحي غرب، حيث أنهم يعانون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة.
 
وأشار المتحدث الرسمي، أنه من ضمن الحالات التي استقبلها المحافظ، حالة لشاب يشكو حبس والده لتراكم الديون عليه، وعدم قدرته وأخوته على سداد الديون، لافتا أن المحافظ وجه مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة المواطن والتوصل مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لسداد ديونه، كما وجه ببحث حالة مواطن تم وقف صرف معاشه من التضامن الاجتماعي، وتقديم المساعدة اللازمة له نظرا لظروفه الصحية الصعبة وحاجته للعلاج.
 
وكشف "التوني"، عن إحالة المحافظ لـ 18 طلب مقدم إلى مديرية التضامن الإجتماعي لبحث حالتهم الاجتماعية، لتقديم المساعدات لهم، لافتاً الى تقدم بعض المواطنين من العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة بطلبات لنقلهم من مكان عملهم الى مكان أخر، نظراً لظروفهم الأسرية، ومحل اقامتهم، حيث وافق السيد المحافظ على بعض الطلبات ووجه بدراسة بعضها لإمكانية النقل مراعاةً لظروفهم.
 
 

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