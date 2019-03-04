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محافظ بني سويف: الموافقة على 233 طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة

الإثنين، 04 مارس 2019 12:50 م
محافظ بني سويف: الموافقة على 233 طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات الهامة، التي تعمل فيها المحافظة بشكل مستمر، وعن طريق منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني ، حيث تم حتى الآن البت في 305  طلب تقنين عن طريق اللجنة العليا للبت، والتي تعقد بشكل أسبوعي برئاسته، وفي حضور أعضاء اللجنة من القيادات الأمنية والتنفيذية والفنية، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في التقنين وفي إطار الدفع بجهود الحكومة  في هذا الشأن.
 
وأشار المحافظ فى ببان له، إلى أنه تم حتى الآن الموافقة على 233 طلب تقنين، وتحرير 51 عقد ابتدائي، وتحصيل مقدم ثمن 25% باجمالى أكثر من 2 مليون و1500 جنيه، والنظر في عدد من التظلمات وإحالة عدد من الطلبات إلى جهات الولاية للدراسة، مشيراً إلى توجيهاته ومتابعته المباشرة لضمان عمل لجان التقنين بشكل متكامل ومتواز سواء الفحص والمعاينة والتسعير والبت، لافتا إلى أنه تم فحص الطلبات المقدمة بنسبة تصل إلى 100%.
 
ومن جانبها، أوضحت المهندسة لمياء جلال مدير عام مكتب الاستثمار ،ومدير مكتب التقننين بديوان عام المحافظة ، أنه تم بالفعل فحص كافة الطلبات، ومعاينة 1294 طلب، وتسعير 614طلب، مشيرة إلى الاجتماعات المتكررة للجنة العليا للبت التي يرأسها المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، والتي يجرى من خلالها البت في طلبات التقنين المستوفاة، والتي تم فحصها ومعاينتها وتسعيرها.
 
وأضافت لمياء جلال، أن لجنة البت العليا ستعقد اليوم في اجتماعها رقم 15 لمناقشة 32 طلب تقنين للبت فيها سواء بالموافقة أو الرفض أو الإرجاء، أو الإحالة لجهات الولاية، لاستيفاء بعض البيانات والدراسة وإعادة العرض مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا الملف يستحوذ على اهتمام كبير من المحافظ الذي يتابع تطوراته بشكل شبه يومي، حيث يوجه دائماً بتسريع وتيرة العمل تسهيلا على المواطنين الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم بالشكل القانوني .
 
 

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