محافظ القليوبية: 15 قرية بـ5 مراكز محرومة من الصرف الصحى

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة موقف القرى المحرومة من الصرف الصحى ولها محطات معالجة قائمة بقرى بنها وطوخ وشبين القناطر والخانكة وقليوب والبالغ عددهم 15 قرية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة المحافظة فى مجال تفعيل المشاركة المجتمعية فى قطاع الصرف الصحى بالقرى، حيث أوضح المحافظ أن الصرف الصحى يأتى فى أولويات اهتمام المحافظة فى الفترة الحالية من خلال الدفع بالمشروعات الجارى تنفيذها ،بجانب العمل على تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتحقيق نقلة نوعية فى القطاع.

وطالب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لإشراك المواطن فى هذه المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الصرف الصحى للقرى المتوفر بها أراضى متبرع بها بالمجان لصالح الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحي.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لديها أجندة عمل طموحة يتم البدء فى تنفيذها لمد خدمة الصرف الصحى لجميع القرى للإعلان عن القليوبية خالية من مشكلة الصرف الصحي، خاصة وأن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بهذا الملف الهام.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام ورؤساء مدن بنها وقليوب وشبين القناطر وطوخ والخانكة، ورئيس شركة المياه للشرب والصرف الصحي، بالقليوبية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، ومديرى مديريات الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.