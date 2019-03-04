محافظ القليوبية يناقش خطط القضاء على المواقف العشوائية بميدان أحمد عرابى

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة مقترح دراسة مرورية لتطوير وتعديل ميدان أحمد عرابي بالمشاركة المجتمعية لتحقيق السيولة المرورية، بحضور اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز الشبكات الأرضية، والمستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من مواطني المدينة المتقدمين بمشروع تصور مروري وهندسي لتطوير المنطقة للقضاء على المواقف العشوائية وتعديل بعض الفتحات المرورية بشارع أحمد عرابي و15 مايو.

وتشتمل الدراسة على انشاء بلدورة في وسط الطريق بطول 200 متر لتوسعة الطريق ورصف بعض الشوارع الجانبية ببلاط الإنترلوك لاستخدمها كمحاور بديلة لتخفيف العبئ على الشوارع الرئيسية، وإنشاء موقف أتوبيس وموقف سيارات وعمل مساحات خضراء ولاند سكيب لمراعاة المظهر الجمالي والحضاري وإنشاء دورات مياه وعلامات استرشادية ونقطة مرور ونقطة أمنية.

ومن جانبه قدم المحافظ، الشكر للقائمين على تنفيذ التصور المروري الذي سيحل الأزمة المرورية الكبيرة التي يعاني منها شارع أحمد عرابي خصوصا في أوقات الذروة فضلا عن القضاء على المواقف العشوائية وساحات الانتظار المخالفة، حيث أعطي المحافظ تعليماته للمسئولين بسرعة دراسة التصور والبدء في الإجراءات التنفيذية لتطبيقه والتنسيق مع إدارة المرور للوصول على أنسب الحلول التي ستقضي على المشكلة تماما.