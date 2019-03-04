محافظ الجيزة يتفقد سلم أرض اللواء ويوجه بصيانته دوريا وإزالة الباعة بمحيطه

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سلم منطقة أرض اللواء، الكهربائى، بحى العجوزة، بعد تلقيه عدد من شكاوى المواطنين، لتوقفه عن العمل وعدم تشغيله ووجود باعه جائلين بمحيطه.

ووجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسلم الكهربائى للحفاظ عليه وللتأكد من عدم تعطله مجدداً فى ظل أهميته الشديدة لمواطنى أرض اللواء المترددين علية يومياً.

وأكد المحافظ أنه سيتابع بالمرور مجدداً على السلم للتأكد من تشغيله للتسهيل على المواطنين، كما وجه راشد بشن حملات يومية لإزالة الباعة الجائلين من محيط ومسارات السلم لعدم إعاقة حركة المارة بالاضافة الى التنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لعدم السماح بتواجد سيارات السرفيس والأجرة بمحيط المنطقة.

وتفقد المحافظ المصاعد الكهربائية بكوبرى المشاه العلوى بأرض اللواء للتأكد من تشغيلها واستخدامها من قبل المواطنين كبار السن، ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط سلم المشاه بأرض اللواء وبمحيط خط السكة الحديد الواقع أسفل السلم جاء ذلك خلال جوله المحافظ بأحياء العجوزة والدقى رافقه خلالها اللواء محمد رافت السكرتير العام للمحافظة.

حيث تابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارى تنفيذها لطرق المشاه واماكن عربات المأكولات الحضارية لمشروع شارع مصر 306 وذلك بشارع المتحف الزراعى بالدقى، لافتاً أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازم لنجاح مشروع شارع مصر بالمحافظة لما له من أهمية فى توفير فرص عمل للشباب وحلول بديلة وحضارية للباعة الجائلين .