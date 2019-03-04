محافظ الجيزة يتفقد حملة 100 مليون صحة بشارعى المطار والأقصر بإمبابة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت المستشفيات والوحدات والمكاتب الصحية بنطاق أحياء الوراق وبولاق الدكرور والعجوزة ومركزى أطفيح والبدرشين أقبالاً كثيفا من قبل المواطنين للمشاركة فى فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحه للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة والتى تستمر حتى 30 ابريل 2019 .

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد سير عمل المبادرة بشارع الاقصر ومنطقة معهد القلب بأرض المطار بحى شمال الجيزة للوقوف على نسب مشاركة المواطنين فى الحملة وازاله اى معوقات تواجههم .

حيث وجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بزيادة الفرق الطبيه بمنطقة أمبابة لاستيعاب الطلبات المتزايدة من المواطنين على أجراء الفحص والمسح الطبى والمشاركة فى المبادرة .

وأكد المحافظ فى تصريحات له ان كافة المواقع مجهزه لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة 100" مليون صحة" تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشره من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد .















