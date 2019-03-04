محافظ الأسكندرية يستقبل سفيرة كوبا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، تانيا اجيار فرنانديز سفيرة جمهورية كوبا، وذلك لبحث كيفية توطيد وتدعيم العلاقات المشتركة بين الجانبين، في العديد من المجالات.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفيرة في الإسكندرية، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة عريقة ولديها مقومات عظيمة، تجعلها في مصاف مدن عالمية، كما استفسر من السفيرة عن المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها مدينة الإسكندرية مع المدن الكوبية، وخاصة المدن التي لديها مقاومات وطبيعة مشابهة للأسكندرية، مثل مدينة هافانا وذلك لتبادل الخبرات.

وأكد قنصوة، أن محافظة الإسكندرية يمكنها أن تقوم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والسفارة، لدراسة إمكانية الاستفادة من الطريقة الكوبية في محو الأمية، مشيراً إلى أن المجتمع المدني بالإسكندرية له دور كبير في مجال محو الأمية، لذا يمكنه دراسة إمكانية الاستفادة من التجربة الكوبية في مجال محو الأمية.

وفي القطاع الصحي، أوضح قنصوة أن المحافظة لديها مساحات من الأراضي يمكن أن يتم بها إنشاء منتجع طبي مجهز بأحدث الإمكانيات الصحية، وذلك بالتعاون مع الجانب الكوبي، مؤكدا أن الأطباء المصريين على مستوى عالي من الكفاءة ومشهود لهم عالمياً، وان كليات الطب بالجامعات المصرية لها تصنيف عالمي، وتؤهل الطبيب بشكل جيد جدا، كما أشار المحافظ أن الأسكندرية بها مركز فريد في الشرق الأوسط بمجال القدم السكري .

ومن جانبها، أوضحت السفيرة تانيا اجيار فرنانديز، ان هناك العديد من المجالات يمكن التعاون فيها مع الإسكندرية، وخاصة في مجال محو الأمية والقطاع الصحي، مشيرة إلى أن كوبا لديها طريقة معتمدة من اليونيسكو لمحو الأمية، حيث يتم استخدام بعض التسجيلات لتعليم الكبار القراءة والكتابة بسهولة، وذلك مع متابعة معلمين واستخدام مواد تعليمية تجعل الشخص يتمكن من القراءة والكتابة خلال 3 أشهر، ويمكن أن تستخدم في جميع اللغات، مشيرة إلى أن كوبا ليس بها نسبة أمية منذ عام 1961، ولكن هذا الاسلوب في محو الأمية طريقة حديثة استخدمتها كوبا لمساعدة الشعوب الأخرى لمحو اميتها، مضيفة كوبا ليس بها تسرب من التعليم .

وفيما يختص بقطاع الصحة، فقد أشارت السفيرة إلى أن كوبا لها تجارب ناجحة في إنشاء مستشفيات بالجزائر وقطر والسعودية و33 دولة بأفريقيا، مؤكدة بأن الأطباء الكوبين على كفاءة عالية، مؤكدة أن الجانب الكوبي يمكنه أو يوفر أطباء في التخصصات التى يطلبها الجانب المصرى، كما أن القطاع الطبي في كوبا تمكن من إيجاد علاج معتمد للقدم السكرى.

وأشارت السفيرة، إلى أنه يقام كل عام معرض دولي لرجال الأعمال بهافانا، ويمكن دعوة رجال الأعمال المصريين للمشاركة فيه، وبحث سبل التعاون التجارى المشترك، كما رحب المحافظ بالفكرة لتشجيع وتدعيم مجالات الاستثمار بين الجانبين.