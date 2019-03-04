محافظ أسيوط يوجه فريقا طبيا للكشف على 3 أطفال بالبدارى مصابين بمرض وراثى

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، توجيه فريق طبى وسيارة إسعاف للكشف على 3 أطفال أشقاء، من مركز ومدينة البدارى، لمعاناتهم من مرض وراثى فى العين، ونقلهم لمستشفى الرمد بمدينة أسيوط للخضوع للفحوصات اللازمة.

كان محافظ أسيوط، تلقى استغاثة من والد 3 أطفال أشقاء بمركز البدارى، مصابين بمرض وراثى بالعين، وحسب التقارير الطبية، فأنهم مصابين بتلفيات تلونية بشبكية العين، وتليف بالعصب البصرى ويعانوا من متلازمة "لورانس مون بيدل".

وفور تلقيه الاستغاثة، قرر المحافظ تشكيل لجنة من أيمن محروس رئيس مركز ومدينة البدارى، برفقة اخصائيين واستشاريين من مديرية الصحة، للكشف المبدئى على الأطفال الثلاثة فى منزلهم، وتبين أنهم يعانوا من ضمور فى المخ وضمور فى العصب البصرى، وأوصت اللجنة بضرورة نقلهم المستشفى لاستكمال الفحوصات، وتم توفير سيارة إسعاف لنقل الأطفال إلى مستشفى الرمد بمدينة أسيوط للخضوع للفحوصات والإشاعات اللازمة.

وكلف اللواء جمال نور الدين، بضرورة متابعة حالة الأطفال وإطلاعه أولًا بأول بكافة التطورات الصحية لهم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والمستشفى، كما تواصل مع وزيرة الصحة وعرض حالة الأطفال الثلاثة، مؤكده أنها ستتابع حالتهم عن طريق وكيل وزارة الصحة وأطباء مستشفى الرمد، وسيتم نقلهم إلى القاهرة إذا استوجب الأمر ذلك.

وأكد محافظ أسيوط، على أن مكتبه وتليفونه الشخصى دائما مفتوح لتلقى شكاوى المواطنين، والتواصل معهم، لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.