محافظة الإسكندرية توقع 9 عقود لتقنين واضعى اليد

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أبرمت اليوم أول 9 عقود لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم إبراء 3 عقود لواضعي اليد ببرج العرب ، و3 عقود بالعامرية ثاني ، و3 عقود أخرى بالعجمي ، وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017 .

وأوضح المحافظ ، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم أصحابها لتقنين أوضاعها للمحافظة 4264 طلب موزعة على أحياء المحافظة العشرة ، مشيرا إلى أنه جاري تحرير العقود تباعا للأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها وتحديد أسعارها ، ولفت إلى أن أعمال التقنين تتم بمعرفة اللجان المختصة بعد إجراء المعاينات لتسعير الأرض والبت فيها وأخذ موافقات القوات المسلحة على إجراءات التقنين، ومراجعتها بمعرفة لجان المحافظة .

وناشدت محافظة الإسكندرية ، مقدمي طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بسرعة التقدم للأحياء التابعة لها الأراضي ، للانتهاء من إجراءات التقنين وإبرام العقود ، وسداد نسبة 25 ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم وتمهيدا لتسجيل الأراضي واستلامها .