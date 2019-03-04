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محافظة الإسكندرية توقع 9 عقود لتقنين واضعى اليد

الإثنين، 04 مارس 2019 09:39 م
محافظة الإسكندرية توقع 9 عقود لتقنين واضعى اليد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة  ، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أبرمت اليوم أول 9 عقود لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم إبراء 3 عقود لواضعي اليد ببرج العرب ، و3 عقود بالعامرية ثاني ، و3 عقود أخرى بالعجمي ، وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017 .
 
وأوضح المحافظ ،  أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم أصحابها لتقنين أوضاعها للمحافظة 4264 طلب موزعة على أحياء المحافظة العشرة ، مشيرا إلى أنه جاري تحرير العقود تباعا للأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها وتحديد أسعارها ، ولفت إلى أن أعمال التقنين تتم بمعرفة اللجان المختصة بعد إجراء المعاينات لتسعير الأرض والبت فيها وأخذ موافقات القوات المسلحة على إجراءات التقنين، ومراجعتها بمعرفة لجان المحافظة .
 
وناشدت محافظة الإسكندرية ، مقدمي طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بسرعة التقدم للأحياء التابعة لها الأراضي ، للانتهاء من إجراءات التقنين وإبرام العقود ، وسداد نسبة 25 ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم وتمهيدا لتسجيل الأراضي واستلامها .

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