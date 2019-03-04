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قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم بسبب أعمال غسيل الشبكات

الإثنين، 04 مارس 2019 02:30 ص
قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم بسبب أعمال غسيل الشبكات قطع مياه -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، الموافق 4 مارس، لمدة 6 ساعات، من الساعة 10 مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة 4 صباح غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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