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قرقاش: احتلال إيران للجزر الإماراتية يعكس سياستها بالخليج العربي

الإثنين، 04 مارس 2019 08:28 ص
قرقاش: احتلال إيران للجزر الإماراتية يعكس سياستها بالخليج العربي الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش
كتب خالد إبراهيم
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية فى دولة الإمارات أنور قرقاش، أن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث رسالة واضحة على السياسة التى تنتهجها فى الخليج العربى.


وقال قرقاش ـ فى سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الاثنين ـ إن "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها فى كل منتدى دولى لأن احتلالها يبقى غير قانونى وغير شرعى وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

أنور قرقاش على تويتر
وأضاف أن "قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية يضع إيران فى خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها فى منطقة الخليج العربى".


وتابع قرقاش :"هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتى السلمى والقانونى والعقلانى، بالمقابل الموقف الإيرانى وللأسف، غير منطقى لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانونى أو تاريخى".


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