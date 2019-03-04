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فيديو.. تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 مارس 2019 10:21 م
فيديو.. تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة سلع تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

 

وأسفرت جهود الحملات التموينية خلال 24 ساعة عن ضبط 126 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) لطحن الملح ، بدائر مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) ، لإنتاج وتعبئة ملح طعام مغشوش مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، ومعبأة داخل شكائر مدون عليها محظور استخدامها فى التصنيع الغذائى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة ، وتم ضبط كميات قدرها  (250 طن مستلزمات إنتاج "ملح خشن" -  200 طن "ملح ناعم" معبأ منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير المشروعة.


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