video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقفها نصف ساعة بالشرقية

الإثنين، 04 مارس 2019 04:06 م
عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقفها نصف ساعة بالشرقية قطار - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
عادت حركة قطارات خط "الشرق" بمحافظة الشرقية، منذ قليل، إلى طبيعتها، بعد توقفها لمدة نصف ساعة؛ بسبب "إبطال المحرك" الخاص بأحد القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة أمام مزلقان "ميت حمل" بالقرب من محطة قطارات بلبيس.
 
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتعطل أحد القطارات بمزلقان قرية "ميت حمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
 
 وتبين حدوث عطل فني بسبب إبطال المحرك الخاص بالقطار القادم المنصورة إلى القاهرة، ما تسبب في توقف حركة القطارات بخط الشرق لمدة نصف ساعة.
 
وعلى الفور، تم الدفع بالإمدادات اللازمة، وإصلاح العطل واستئناف حركة القطارات وعودتها لطبيعتها مرةً أخرى، فيما لم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عطل فنى يتسبب فى إيقاف حركة القطارات بخط الشرق بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قطار

مركز بلبيس

عطل فني




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة