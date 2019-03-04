عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقفها نصف ساعة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عادت حركة قطارات خط "الشرق" بمحافظة الشرقية، منذ قليل، إلى طبيعتها، بعد توقفها لمدة نصف ساعة؛ بسبب "إبطال المحرك" الخاص بأحد القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة أمام مزلقان "ميت حمل" بالقرب من محطة قطارات بلبيس.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتعطل أحد القطارات بمزلقان قرية "ميت حمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين حدوث عطل فني بسبب إبطال المحرك الخاص بالقطار القادم المنصورة إلى القاهرة، ما تسبب في توقف حركة القطارات بخط الشرق لمدة نصف ساعة.

وعلى الفور، تم الدفع بالإمدادات اللازمة، وإصلاح العطل واستئناف حركة القطارات وعودتها لطبيعتها مرةً أخرى، فيما لم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر.