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علشان نكبر .. 3×3 نصائح ومحاذير وزارة الصحة لنمو سليم للأطفال

الإثنين، 04 مارس 2019 02:02 م
علشان نكبر .. 3×3 نصائح ومحاذير وزارة الصحة لنمو سليم للأطفال الأطفال
كتب وليد عبد السلام
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أطلقت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح ومحاذير للأطفال منن أجل نمو سليم وطفولة غير مزعجه ينعم فيها الطفل بحياة هادئة وصحية تجنبه الإصابة بالسمنة والتقزم والأنيميا.

"اليوم السابع" يستعرض النصائح والمحاذير التى أطلقتها وزارة الصحة عبر موقع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المرحلة الإبتدائية تحت شعار "علشان نكبر ونطول".

أولا النصائح :

1- يجب شرب اللبن واللبن الرايب والعصير الطبيعى

2- احرص على تناول البطاطا والذرة المشوية والعسل الأسود والطحينة والفواكه الطازجة

3- تناول الترمس والفول السودانى والفيشار وحمص الشام .

ثانيا المحازير :

1- تجنبوا المياة الغازية والعصائر المعلبة

2- ابتعدوا عن الحلويات والسكريات والشيكولاتة والبسكويت

3- احذروا مقرمشات الذرة والشيبسى والوجبات السريعة  

 


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الانيميا

التقزم

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