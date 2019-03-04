video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عطل فنى يتسبب فى إيقاف حركة القطارات بخط الشرق بالشرقية

الإثنين، 04 مارس 2019 03:30 م
عطل فنى يتسبب فى إيقاف حركة القطارات بخط الشرق بالشرقية قطار - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
تسبب عطل فنى فى توقف حركة قطارات خط "الشرق" بمحافظة الشرقية لمدة نصف ساعة، بسبب "تعطل المحرك" الخاص بأحد القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة، أمام مزلقان "ميت حمل" بالقرب من محطة قطارات بلبيس.
 
وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتعطل أحد القطارات بمزلقان قرية "ميت حمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
 
وتبين حدوث عطل فني بسبب إبطال المحرك الخاص بالقطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، ما تسبب في توقف حركة القطارات بخط الشرق لمدة نصف ساعة حتى الآن، فيما لم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر، وتم إرسال إمدادات وجارى تسيير حركة القطار.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خروج قطارى ركاب عن القضبان بمحطة سيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قطار

خط الشرق

بليسس




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة