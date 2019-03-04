عطل فنى يتسبب فى إيقاف حركة القطارات بخط الشرق بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تسبب عطل فنى فى توقف حركة قطارات خط "الشرق" بمحافظة الشرقية لمدة نصف ساعة، بسبب "تعطل المحرك" الخاص بأحد القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة، أمام مزلقان "ميت حمل" بالقرب من محطة قطارات بلبيس.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتعطل أحد القطارات بمزلقان قرية "ميت حمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين حدوث عطل فني بسبب إبطال المحرك الخاص بالقطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، ما تسبب في توقف حركة القطارات بخط الشرق لمدة نصف ساعة حتى الآن، فيما لم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر، وتم إرسال إمدادات وجارى تسيير حركة القطار.