عبد المنعم التراس: نرحب بالتعاون وتبادل الخبرات والتدريب مع الأشقاء الأفارقة

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، فى ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية.

جاء هذا خلال زيارة " كريستوفر مابنجا " سفير دولة زيمبابوى بالقاهرة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر .

وأوضح "التراس"، أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية التى تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلى بحث المُشاركة فى مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة زيمبابوى، خاصة فى ظل تشكيل تحالف مصرى من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

كما ذكر "التراس"أن سفير زيمبابوى أبدى اهتماما بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والمدنية ومصادر الطاقة التقليدية والمُتجددة وتحلية مياه الشرب ومُعالجة مياه الصرف الصحى، مضيفًا: "اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ ,بالتنسيق مع باقى أجهزة الدولة".

من جانبه أعرب " كريستوفر مابنجا " سفير زيمبابوى عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الأفريقية وصاحبة الاستثمار الأكبر على مُستوى القارة مُشيرا إلى أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة فى شتى المجالات.

وأوضح "مابنجا" أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية.