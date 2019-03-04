عامل يقتل شقيقه ويهشم رأسه بسبب خلافات على حصيلة بيع الألبان بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تخلص عامل زراعى بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بالدقهلية من شقيقه بعد أن هشم رأسه، بسبب خلافات بينهما على حصيلة تجارة الألبان.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة العام لمأمور مركز شرطة طلخا بوصول "خالد ا ا" 45 سنة عامل زراعى ومقيم بقرية الطويلة غارق فى دمائه متأثرا بإصابته فى الرأس أدت إلى حدوث نزيف داخلى بالمخ ووفاته فور وصوله.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء أحمد العزب وإسلام سعد بإشراف العميد أحمد شوقى رئيس المباحث الجنائية إلى المستشفى، وبسؤال أقارب المتوفى وأهالى القرية أكدوا أن المتوفى خلال نقله إلى المستشفى قال إن شقيقه عادل تعدى عليه بالضرب بعصا غليظة وهو من أحدث إصابته التى أدت إلى وفاته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب واقعة القتل بالتعدى على شقيقه بعصا غليظة، بسبب خلافات بينهما على حصيلة بيع الألبان لمشروع تربية المواشى المشتركين فيه مما تسبب فى حدوث خلاف بينهما على إثرها اعتدى المتهم على شقيقه بالضرب بعصا أودت بحياته، وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لذات السبب.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 2225 جنح مركز شرطة طلخا لسنة 2019 وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بالدفن وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.