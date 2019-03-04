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"طالبان" تقتل 10 من قوات الأمن وتأسر 7 آخرين فى شمال أفغانستان

الإثنين، 04 مارس 2019 11:14 ص
"طالبان" تقتل 10 من قوات الأمن وتأسر 7 آخرين فى شمال أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن عضو مجلس إقليم قندوز الأفغانى خليل قارى زادة اليوم الاثنين، مقتل عشرة من أفراد الأمن وإصابة سبعة وأسر سبعة آخرين خلال اشتباكات مع مسلحين فى حركة (طالبان) فى الإقليم الواقع شمالى البلاد .

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن قارى زادة قوله إن المسلحين اقتحموا نقاط تفتيش أمنية فى منطقة قارغان تابا فى منطقة الإمام صاحب الليلة الماضية، مضيفا أن المسلحين هاجموا نقاط التفتيش ما أدى إلى مقتل عشرة من قوات الأمن وإصابة سبعة، كما أسروا أحياء سبعة آخرين.

من جهته، قال أحد سكان المنطقة إن اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة فى منطقة الإمام صاحب ويشعر سكانها حاليا بالخوف والحصار داخل منازلهم.

وأكد المدير الإدارى للمنطقة محبوب الله سعيدى سقوط منطقة قارغان تابا فى يد المسلحين، ولم يقدم معلومات عن الضحايا.

من جهته، زعم المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن المقاتلين قد استولوا على قاعدة عسكرية رئيسية، وهما مركزان للتفتيش، وتم قتل 18 فردا وأسر ستة آخرين.

 


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