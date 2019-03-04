ضبط 4066 هاربا من أحكام وتحصيل 191 ألف جنيه غرامات خلال حملة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4066 هاربا من أحكام، منها 2703 أحكام غرامات، و1193 حكما فى جنح الحبس الجزئي و140 حكما فى المستأنف، و33 حكم مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية، وتحصيل 191607 ألف جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.