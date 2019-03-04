ضبط 4065 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4065 هاربا من أحكام، منهم 2667 حكم فى غرامات، و 1191 حكم فى جنح الحبس الجزئي 170 حكما فى المستأنف، و31 حكما في مخالفة وضبط 6 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 160940 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.