ضبط 1546 عبوة دواء بيطرى محظورة التداول فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

شنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأشار توفيق، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 12 منشأة شملت "عيادة بيطرية - مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية – مصنع للأدوية - مخزن أدوية - سيارة نقل وتوزيع أدوية بيطرية"، وحررت 9 محاضر مخالفة وضـبط 1546 عبوة لـ51 صنف دواء بيطرى مخالفة "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور تداولها بيطريا"، وذلك خلال شهر فبراير 2019م، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة واتخاذ ما يلزم قانوناً.