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ضبط 1513 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة

الإثنين، 04 مارس 2019 11:23 ص
ضبط 1513 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية.
 
 
وأسفرت الحملة، التى اشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1513هارب من تنفيذ احكاما قضائية بالحبس.
 
 
وتحرير 1412مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع، والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.
 
 
كما أسفرت الحملة، عن ازالة 634 حالة إشغال ثابت، ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

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