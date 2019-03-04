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ضبط 12 طربة حشيش وسلاح داخل منزل مزارع فى أسيوط

الإثنين، 04 مارس 2019 10:37 ص
ضبط 12 طربة حشيش وسلاح داخل منزل مزارع فى أسيوط المخدرات المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش وسلاح نارى داخل منزل أحد العناصر الإجرامية بأسيوط.
 
وعقب تحريات مسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية قامت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بإستهداف "ناجح.ع" مزارع  ومقيم بدائرة المركز ، لإتجاره فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية غير مرخصة.
 
وتبين عدم تواجد المتهم بمنزله، وتم ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت (1,400 كيلو جرام، وبندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

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