ضبط 11 قطعة حشيش بحوزة سائق خلال حملة أمنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الخارجة من ضبط سائق بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1325 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2019، وأخُطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل بيعها بالمناطق السكنية والأحياء الشعبية بمركز الخارجة.

تبين ورود معلومات سرية لمباحث المديرية تفيد حيازة سائق لكمية من مخدر الحشيش بغرض بيعها، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل فرق بحث سرية وقوة أمنية بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الخارجة، والنقيب محمود حمادة، معاون مباحث القسم، وتمكنت من استهداف السائق بمحل إقامتهما بمدينة الخارجة.

وضبطت مباحث القسم بمركز الخارجة، سائقًا 30 سنة ومقيم بمدينة الخارجة، بحوزته 11 قطعة حشيش كبيرة الحجم، و180 جنيها، وهاتف محمول.

وكشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة بيع المخدرات.