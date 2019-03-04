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ضبط المشتبه بهم فى مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية بأوسيم

الإثنين، 04 مارس 2019 08:17 ص
ضبط المشتبه بهم فى مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية بأوسيم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عدد من المشتبه بهم فى حادث مقتل شخصان بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة أحد المجنى عليهما، وجارى استجوابهما للتوصل لحقيقة تورطهما ارتكاب الجريمة.

 

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصان نتيجة إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما أتوبيس.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 ملثمين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار على أحد الأشخاص مما أسفر عن مقتله بسبب خصومة ثأرية، كما تعرض موظف آخر للقتل خلال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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