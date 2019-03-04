video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 09:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحى خلفان: عملاء من المخابرات الإسرائيلية يعملون فى صفوف "الجزيرة"

الإثنين، 04 مارس 2019 09:13 ص
ضاحى خلفان: عملاء من المخابرات الإسرائيلية يعملون فى صفوف "الجزيرة" ضاحى خلفان
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

هاجم ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق، القيادة القطرية، ووصف قيادتها بـ "المتهورة"، بعد الخلافات الشائكة مع العديد من الدول العربية.

وقال خلفان: "تهور القيادة القطرية وللأسف الشديد أقحمها فى خلافات شائكة مع الدول العربية بالذات.. وغابت الحكمة فى ربيع عربى مشؤوم .. فضاعفت عليها الخصوم".

 

ضاحى خلفان 1
ضاحى خلفان 
 

وتابع "استطاعت الجزيرة من التحكم فى تفكير القيادة القطرية وتوجيهها إلى معاداة العرب.. الجزيرة كانت الغاية منها تقديم الدعم الإعلامى للفوضى الخلاقة التى كلفت دمى الإخوان بتحريكها.. وأصبحت الجزيرة اليوم المحطة التى أسقطت سمعة حكومة قطر مع الأسف".

وأختتم " زمرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية يعملون فى صفوف الجزيرة..سجلاتهم سوداء .. عرب مهجنين كانوا ابا عن جد عملاء فى خدمة أعداء الأمة".

ضاحى خلفان 2
ضاحى خلفان 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء الوطن.. ضاحى خلفان يقترح إنشاء منفذ بحرى بديل لـ"الحديدة".. اعرف التفاصيل

ضاحى خلفان يسرد أدوار الشر لتنظيم الحمدين وتركيا لزعزعة الاستقرار بالمنطقة

ضاحى خلفان: الدفاع عن المملكة العربية السعودية على السوشيال ميديا واجب

ضاحى خلفان: الشعب الإيرانى يجوع بسبب الفساد الحكومى والنظام القمعى

ضاحى خلفان

المخابرات الإسرائيلية

قناه الجزيرة

شرطة دبى

القيادة القطريه

اخبار عربيه

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة