صور..وزير التعليم: 24 مارس الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

كتب وائل ربيعى - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن كتاب «المستوى الرفيع» تم مراجعته 4 مرات، مؤكدًا أن هذا الكتاب جاء بناء على مطالب أولياء الأمور، موضحا أن ملحمة التابلت تم تجهيزها فى 3 شهور قائًلا: "مفيش مدرسة مدخلهاش شبكة الفايبر".



وأكد شوقى، فى كلمته خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "تطوير التعليم" بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، التي جاءت تحت عنوان: " حكاية مصرية"، أن جميع إجراءات التابلت كانت صعبة بداية من الشبكات حتى التوزيع وقد قامت وزارة التربية والتعليم بعمل مجهود كبير فى هذا الأمر، قائلا: "التابلت مشروع قومى بشكل منفرد".



وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، أن موعد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى سيكون يوم 24 مارس الجارى، موضحا أنه فى نهاية الأسبوع الجارى ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان رسميًا عن جدول الامتحان التجريبى، مضيفاً أن الامتحان سيكون بدون درجات ولن يضاف إلى مجموع ولكنه يؤهل الطلاب للامتحان.



وقال الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إن بنك المعرفة يغنى الطلاب عن الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى الأسئلة أصبحت تخاطب العقل وتعتمد على الفهم وليس الحفظ، وأضاف أحمد ضاهر أن مرحلة الثانوية العامة مستهدفة في عمليات التطوير وبدأت قصة التابلت في شهر 5 الماضي بمساعدة القوات المسلحة، وكان شرط وزارة التربية والتعليم وجود درحات تأمين عالية تحافظ على التابلت وتمكن الطالب من استخدامه لـ 3 سنوات.



وأكد ضاهر، أن أجهزة التابلت وصلت للطلاب مع بدء العام الدراسى، وأنه تم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى في جميع المدارس الحكومية، مشيرًا إلى أن الطلاب يستخدمون التابلت بطريقة جيدة أكثر من المعلمين.



ويشهد المؤتمر حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى تم خلاله استعراض توصيات مؤتمر «التعليم فى مصر» الأول وما تم تنفيذه من توصياته.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المشروع القومى لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصرى ودوره فى إصلاح التعليم.

ويهدف مؤتمر «التعليم في مصر» فى دورته الثانية، إلى المساهمة فى زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعى ومساندة عملية الإصلاح.