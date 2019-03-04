صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية فى مركز السادات

أجرى اليوم الاثنين، اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، واللواء أسامة سعودى مساعد مدير أمن المنوفية للسادات ومنوف، جولة ميدانية لتفقد الحالة الأمنية والمرورية وخدمات التأمين والمنشآت الهامة، بمركز السادات شملت الجولة تفقد معسكر قوات الأمن والحماية المدنية، المرور، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقى بالضباط والأفراد.

وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات.