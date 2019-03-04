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صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز بركة السبع

الإثنين، 04 مارس 2019 04:53 م
صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز بركة السبع
المنوفية - محمد فتحى
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أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية بنطاق المديرية، تفقد خلالها مركز شرطة بركة السبع، كنيسة السيدة العذراء بدائرة المركز، ونقطة التفتيش الأمنية بميت أبو شيخة، وذلك للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أية تداعيات أمنية، ومدى جاهزيتهم لكافة المهام الموكلة إليهم .
 
والتقى مدير الأمن، بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة، وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، ومراعاة الأمن الشخصى، وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني والروح المعنوية للقوات.
 
كما طالبهم، بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين .
 
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