صور.. محافظ المنوفية يفتتح دورى مراكز الشباب لذوى الإعاقة السمعية

المنوفية - محمود شاكر

افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات دورى مراكز الشباب لذوى الإعاقة السمعية النسخة الثانية موسم 2018/2019 المجموعة السادسة "المنوفية - دمياط – كفر الشيخ" باستاد مركز شباب مدينة قويسنا، بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ممثل وزارة الشباب والرياضة، وممثل الإدارة المركزية لمكتب شئون وزير الشباب والرياضة.

وبدأت الفعاليات، بطابور العرض للفرق الثلاثة المنافسة والسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرءان الكريم، كما تضمنت الفعاليات بعض العروض الفنية التى نظمتها مديرية الثقافة، وعرض رياضى لفريق ذوى الاحتياجات الخاصة التابع لمديرية الشباب والرياضة.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، أنه تم تقسيم الدورى لـ8 مجموعات لتسهيل التنفيذ، استنادا إلى التقسيم الجغرافى لكل محافظة، وتتكون كل مجموعة من 3 فرق، ويقام على أرض المنوفية منافسات المجموعة السادسة بمشاركة فرق محافظات (المنوفية - دمياط – كفر الشيخ) بملعب مركز شباب مدينة قويسنا، فى الفترة من 3 مارس وحتى 7 مارس 2019، كما تقدمت بالشكر لمحافظ المنوفية على دعمه وتواجده المستمر فى كافة الفعاليات الرياضية التى تنظمها المديرية.

ومن جانبه، رحب محافظ المنوفية بالفرق المشاركة، وأعرب عن سعادته بوجوده بين أبنائه أبطال تحدى الإعاقة، بما يعكس اهتمام الدولة وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهذه الفئة من المجتمع وضرورة دمجهم فى المجتمع، كونهم شريك أساسى وفعال رفعوا اسم مصر فى كافة المحافل الدولية، موجهاً الشكر لجميع الحضور والقائمين علي تنظيم الدورى.

وحرص محافظ المنوفية، على التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة، مؤكدا على دعمه الكامل لهم باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا استثمارها.