video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تطور إنشاءات طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء

الإثنين، 04 مارس 2019 09:55 م
صور.. تطور إنشاءات طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء طريق النفق - شرم الشيخ
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

يمثل طريق "النفق – شرم الشيخ"، أحد المشروعات الهامة ضمن خطط رؤية مصر 2030، حيث يختصر هذا الطريق الهام الزمن من التجمع الخامس إلى شرم الشيخ فى 4 ساعات، ويبلغ إجمالى الطريق 342 كليو مترًا.

بدأت الأعمال الإنشائية فى طريق "النفق – شرم الشيخ"، بحسب ما نشرته رؤية مصر 2030، نهاية العام الماضى، ويضم الطريق 3 حارات للاتجاهين يبلغ عرض كل اتجاه 25 مترا.

طريق النفق - شرم الشيخ
طريق النفق - شرم الشيخ

 

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أصدر القرار رقم 224 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق "النفق - شرم الشيخ"، (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.

1
تدوينة رؤية مصر 2030

 

D01Je9NWsAITFA1
أعمال الإنشاءات فى طريق النفق - شرم الشيخ

 

D01JeD3W0AYtGTg
تطور الأعمال فى طريق النفق - شرم الشيخ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يوافق على اتفاق بـ60 مليون دينار كويتى لطريق "النفق - شرم الشيخ"

الرئيس السيسى فى جولة تفقدية لأعمال إنشاء طريق النفق - شرم الشيخ

صور.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: الرئيس وجه بازدواج طريق النفق – شرم الشيخ بـ 3 مليارات جنيه

طريق النفق شرم الشيخ

النفق شرم الشيخ

رؤية مصر 2030

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

تنمية شبه جزيرة سيناء

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة