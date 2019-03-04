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صور.. تحف فنية مصنوعة من الخرز بأيادى فتيات سيناء

الإثنين، 04 مارس 2019 06:00 ص
صور.. تحف فنية مصنوعة من الخرز بأيادى فتيات سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أصبح مركز تدريب مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أحد أهم مواقع تدريب الفتيات فى شمال سيناء على حرفة تحويل حبيبات الخرز لمشغولات نافعة، تباع فى المعارض وتحقق للمتدربات بعد إتقانها مصدر دخل مناسب.

يستقبل المركز المتدربات من الخريجات، ويمنحهن "سر الصنعة" ومقابل مادى لفترة تستمر 4 شهور.

وقالت "شيرين الشريف" مدربة أعمال الخرز فى ورشة التدريب بمديرية القوى العاملة، إنها تدرب الفتيات على حرفة "نظم حبات الخرز الكبيرة"، وتحويلها لمشغولات نافعة.

وأضافت أن التدريب يتم فى ورشة مركز الشهيد عبد الناصر سلامة حسين بجوار مديرية القوى العاملة والتدريب فى مدينة العريش، ومدة كل دورة تدريبية 4 شهور وأن المتدربات من الخريجات الراغبات فى امتهان صنعة وحرفة تقتحم بها سوق العمل وتحقق لنفسها الاكتفاء الذاتى، ويتم منحهن مقابل حور يومى 10 جنيهات.

وحول التدريب قالت إنه يتضمن توفير خامات مجانا من الخرز بأحجام والوان مختلفة، ومن ثم التدريب على تحويله لتشكيلات فنية ومشغولات نافعة من معلبات ومربعات ومثلثات تكون أشكال جمالية لمكونات نافعة فى الحياة اليومية وديكورات فى المنازل ومنها الأباجورات، وعلب الهدايا، وحوامل المصاحف، وفانوس رمضان، وميدليات، واطباق تقديم الحلويات والطفايات، ومقلمة، وغيرها من الأشكال منوعة القيمة.

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