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صور.. إحالة مدير مكتب ورئيس قصر ثقافة الغنايم للتحقيق بعد العثور على كتب سيد قطب

الإثنين، 04 مارس 2019 12:41 م
صور.. إحالة مدير مكتب ورئيس قصر ثقافة الغنايم للتحقيق بعد العثور على كتب سيد قطب قصر ثقافة الغنايم
أسيوط ـ محمود عجمي
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حاولت جماعة الاخوان الارهابية، السيطرة علي عقول النشء والشباب، من خلال إصدار عدد من الكتب لقيادات إخوانية تدعوا الي التطرف والتشدد .
 
وكلف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، رؤساء المدن والمراكز، بتشكيل لجان للمرور والمتابعة، وجرد مكتبات قصور الثقافة بمختلف مراكز المحافظة؛ جاء ذلك علي خلفية العثور علي كتب لسيد قطب، ومحمد قطب، وغيرهم مما ينتمون لجماعة الإخوان بقصر ثقافة الغنايم بأسيوط .
 
وقال مصدر مسؤول بثقافة أسيوط، إن الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرر إحالة مدير قصر ثقافة الغنايم بأسيوط، والمسئولين عن المكتبة بالقصر، للتحقيق، وذلك بعد اكتشاف كتب تدعو للتطرف بمكتبة قصر الثقافة.
 
وأضاف المصدر، أن قصر ثقافة الغنايم خالف تعليمات وزارة الثقافة بعرض الكتب المتطرفة، وتم رفع الكتب من المكتبة على الفور، مؤكدا أن المراجعة الدورية تتم على كل قصور الثقافة في المحافظات، للتأكد من تطبيق التعليمات.
 
 
 

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