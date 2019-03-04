صور.. أهالى الشرقية يوجهون الشكر للرئيس السيسى على مبادرة 100 مليون صحة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه أهالى محافظة الشرقية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، معبرين عن اعتزازهم بشعوره بآلامهم والاهتمام الملحوظ خاصة مبادرة 100 مليون صحة.

وقدم المواطنون الشكر لوزارة الصحة والجهات التنفيذية المعاونة والتى تساعد بشكل فعال فى إنجاح المبادرة، مؤكدين أن كل الأماكن المتواجد بها الأطباء امتلأت منذ اليوم الأول من مارس الجارى.

وقالت الدكتورة نسرين أسامة، مدير المركز الطبى بمنية المكرم مركز فاقوس، إن الحضور يتزايد يوما تلو الآخر، وأن نسب الإصابة بالمرض لا تزيد عن 20% من إجمالى الحضور.

وقال علاء سليمان، أحد أهالى فاقوس، إن أهالى وشباب منية المكرم مركز فاقوس أعربوا عن فرحتهم بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سى) 100 مليون صحة، لمشاركة الجميع بها، مؤكدا أن هذه لفتة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية توضح مدى اهتمامه بصحة المواطنين.

وأضاف أنه عندما ذهب ليحلل وجد حسن تعاون واستقبال من الجميع من أول أفراد الأمن إلى الدكتور المسئول بالمركز الطبى بمنية المكرم، مؤكدا: "كأننى ألقى الكشف والفحوصات بمستشفى خمس نجوم".

وقال الدكتور عادل الشافعى، مدير الإدارة الصحية بفاقوس، إنه بدأت يوم الجمعة الماضى المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية للجنسين بداية من سن 18 عاماً بحضور الدكتور محمد يوسف، والدكتورة صفاء محمد متولى منسق عام الحملة بزيارة المركز الطبى وعدد من الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ المرحلة. وقالت عزيزة أبو الوفا، من الأهالى، "أجريت الكشف الطبى ووجدت معاملة طيبة للغاية من الفريق الطبى، وأشكر الرئيس لرعايته لهذه المبادرة، والحمد لله نتيجة الكشف أثبتت عدم إصابتى بالفيروس".

وأكد المواطن أحمد محمد عبد الفتاح من منية المكرم بندر فاقوس: "أجريت الكشف والحمد لله معنديش فيروس سى، هذه المبادرة جميلة، والكشف والعلاج مجاناً، وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وتحيا مصر".

من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلقت يوم الجمعة الموافق 01/ 03/ 2019 فعاليات المبادرة الرئاسية تحت شعار حملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية والتى تستمر لمدة شهرين حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/ 04 /2019.

وأوضح "مسعود"، أن حملة 100 مليون صحة تستهدف نحو 4 ملايين مواطن بالشرقية، وأن الحملة يتم تنفيذها فى 341 منشأة صحية نقاط ثابتة، بخلاف النقاط المتحركة بعدد 1365 فريقا بالمحافظة.



اجراء الفحوصات



احد الشباب سعيد بالمبادرة



الاهالى ينتظرون دورهم لاجراء التحاليل



السيدات تنتظر دورها



مجموعة من الاطباء