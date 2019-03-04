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شكاوى من تذبذب التيار الكهربائى بدمياط.. ورئيس قطاع الكهرباء يرد

الإثنين، 04 مارس 2019 03:00 ص
شكاوى من تذبذب التيار الكهربائى بدمياط.. ورئيس قطاع الكهرباء يرد محول كهرباء - ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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اشتكى مستثمرو المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من تذبذب التيار الكهربائى، ما تسبب عن خسائر كبيرة للمصانع وطالبوا بضرورة حل سريع لإنهاء هذه المشكلة، كما اشتكوا من صعوبة إجراءات تراخيص الحماية المدنية.

وقال عز الأتربى أحد أصحاب المصانع بمدينة دمياط الجديدة: إن مشكلة تذبذب التيار الكهربائى هو أكثر المشكلات التى تواجه أصحاب المصانع، نظرا لما تكبدوه من خسائر فادحة فى المعدات والمنتجات.

كما اشتكى أصحاب المصانع من صعوبة إجراءات الحماية المدنية وطالب أشرف عبد الهادى أحد المتضررين بإعادة النظر فى إعادة إجراءات التراخيص المطلوبة من الحماية المدنية بوضع الحد الادنى من الإجراءات كبداية مع منح المصنع ترخيص مؤقت بصفة سنوية لحين استكمال الإجراءات.

من جانبه قال المهندس أحمد أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط: إن هذا التذبذب من الشبكة الموحدة وهناك حل للقضاء عليها وهو أن يتم تركيب لوحة SUB لكل مصنع لتلافى هذا التذبذب وأن هذا التذبذب يختلف من مصنع لآخر.


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