شاهد فى دقيقة.. أحداث هزت العالم فى أسبوع.. نزاع كشمير وتفجيرات الصومال

كتبت ــ إيمان حنا

يموج العالم بالكثير من الأحداث الملتهبة، فما بين القارة السمراء والاتحاد الأوربى وآسيا، شاهدنا أزمات هزت العالم بعضها سياسية تصدرها إعلان بريطانيا وضع "حزب الله على قوائم المنظمات الإرهابية"، والبعض الآخر إنسانية، حيث برزت الأزمة الفنزويلية جراء منع دخول المساعدات الطبية والغذائية.

وفيما يلى نسرد أبرز الأحداث التى شهدها هذا الأسبوع:

ـ إعلان البرلمان البريطانى وضع "حزب الله" بجناحيه العسكرى والسياسى على قوائم المنظمات الإرهابية

ـ الأزمة بين الهند وباكستان والاشتباكات فى إقليم كشمير وسقوط العديد من الضحايا.

ـ الأزمة الفنزويلية فرضت خاصة بعد منع دخول المساعدات وتهديدات أمريكية بالتدخل العسكرى.

ـ تفجيرات مقديشو، عقب هجوم انتحارى نفذته حركة (الشباب) الإرهابية سقط ضحيته 29 قتيلا و80 جريحا.

ـ الرئيس السودانى عمر البشير يتنازل عن زعامته للحزب الحاكم إلى نائبه أحمد هارون.

ـ الجولة الخليجية لجاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره لبحث خطة السلام للشرق الأوسط.

ـ استئناف مظاهرات السترات الصفراء فى باريس بأنحاء عديدة.

ـ اشتعال المعارك بين القبائل اليمنية والحوثيين فى مقدمتهم قبائل حجور بحجة وبنى مفتاح.

ـ الاحتفاء بمرور 50 عاما على إنشاء "منظمة التعاون الإسلامى"

بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية واستعراض 131 مشروع قرار.