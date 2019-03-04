سقوط عاطلين بحوزتهما 3 آلاف قرص ترامادول قبل بيعهم فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، القبض على عاطلين، بحوزتهما 3 آلاف قرص ترامادول، قبل ترويجها على عملائهما، و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، من القبض على عاطلين تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة القسم، وتم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من ميدان ركن فاروق بدائرة القسم، وبحوزتهم 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .