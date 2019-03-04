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الإثنين، 04 مارس 2019 05:59 م
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سفر وعودة 1519 مصريًا وليبيًا و513 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 مارس 2019 05:38 م
سفر وعودة 1519 مصريًا وليبيًا و513 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1519 مصريا وليبيا و513 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1228 إلى الجانب الليبى، بينهم  225مصريا و903 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 219 بينهم 255 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و36 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 300 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 213 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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