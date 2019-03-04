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زعيم المعارضة الفنزويلية يبدأ رحلة العودة لوطنه من الإكوادور

الإثنين، 04 مارس 2019 01:04 ص
زعيم المعارضة الفنزويلية يبدأ رحلة العودة لوطنه من الإكوادور زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
رويترز
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 غادر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بلدة ساليناس الساحلية الإكوادورية بعد إعلان اعتزامه العودة لبلاده لتزعم احتجاجات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقضى جوايدو الأيام القليلة الماضية في جولة في دول أمريكا اللاتينية لكسب التأييد له وقد غادر ساليناس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإكوادوري إلى مدينة جواياكيل بعد الاجتماع مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو يوم السبت حسبما قال شهود من رويترز.

ولم تعرف وجهة جوايدو بعد مغادرته جواياكيل.

وكان جوايدو قد خرق حظرا قضائيا على سفره الأسبوع الماضي عندما عبر الحدود إلى كولومبيا لتنسيق الجهود هناك لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا على الرغم من منع قوات الجيش الموالية لمادورو قافلة من شاحنات المساعدات من الدخول .

وتفتح عودة جوايدو لفنزويلا المجال أمام احتمال أن تحاول السلطات اعتقاله. 

 


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