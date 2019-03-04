رئيس ميناء دمياط: محطة الحاويات المتعددة الأغراض تستوعب 4 مليون طن سنويًا

دمياط - عبده عبد البارى

تفتتح ميناء دمياط خلال الفترة القليلة المقبلة، محطة حاويات متعددة الأغراض وترفع المحطة الجديدة الطاقة الاستيعابية للميناء 4 مليون طن سنوياً، وبتكلفة إستثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه.

وتشكل المحطة الجديدة خطوة كبرى للارتقاء بمكانة ميناء دمياط كمركز محورى لقطاع النقل البحرى وداعم رئيسى فى خطط التنمية على أرض مصر.

من جانبه قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط "لليوم السابع" أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق 17 متر والمجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإستيعابية لها حوالى 4 مليون طن سنوياً وبتكلفة إستثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه، والتى يتم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

موضحاً المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء وأماكن مخصصة لإستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وسوف تساهم تلك المحطة بعد إفتتاحها فى تقليل زمن إنتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين.