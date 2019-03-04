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رؤساء هيئات الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقون اليوم فى فيينا

الإثنين، 04 مارس 2019 10:16 ص
رؤساء هيئات الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقون اليوم فى فيينا رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليرى جيراسيموف
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العاصمة النمساوية فيينا ستستضيف اليوم لقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وذكرت الوزارة- فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين، "اليوم فى فيينا، سيعقد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسى، جنرال الجيش فاليرى جيراسيموف، مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد".

 


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