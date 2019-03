حديقة الجيزة تحتفل باليوم العالمى للحياة البرية

كتب عز النوبى

احتفلت الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة مساء امس باليوم العالمى للحياة البرية وقامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة بتكريم بعض الشخصيات العامة بالحدث.

وقالت فى بيان لها اليوم أنها قامت بجولة تفقدية للاطلاع على المعروضات والأنشطة المختلفة للمشاركين ثم ألقت كلمة افتتاحية للترحيب بالحضور وحثهم على الحفاظ على البيئة ونظافتها والحفاظ على التنوع البيئى لجميع المخلوقات والكائنات الحية والمائية والنباتات.

يذكر أن العالم قرر الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية فى ديسمبر 2013، حيث أقرّت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اليوم العالمى للحياة البرية، وذلك لنشر الوعى بأهمية الحيوانات والنباتات البرية. ويهدف الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات للحفاظ على الانواع المختلفة من الكائنات البرية وحمايتها من خطر الانقراض ومكافحة الجرائم ضد الحياة البرية. و فى الثالث من مارس فى كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للحياة البرية تحت شعار واحد بهدف توحيد الجهود العالمية تجاه هدف واحد، وفى هذا العام (2019) يتم الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية تحت شعار (لنحم الكائنات البحرية فى الأعماق من أجل البشر و كوكب الأرضLife below water: for people and planet ). لرفع الوعى للحفاظ على التنوع البيئى للحياة الحرية، وأهمية الكائنات البحرية فى التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

شارك فى الاحتفالية وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبيئة ممثلة فى مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية، ووزارة الثقافة ممثلة فى مكتبة القاهرة الكبرى، وشرطة البيئة والمسطحات، ومصلحة الجمارك المصرية، وهيبكا، والجمعية المصرية لرعاية الدواب فى مصر، ومستشفى بروك الخيري، وكلية العلوم جامعة القاهرة، والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية، وكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس – قسم الحياة البريية.