جوجل: 50%من المصريين لديهم نفاذ على الإنترنت و70% منهم يدخلون عبر الموبايل

كتبت- هبة السيد

كشفت شركة جوجل الشرق الأوسط، عن دراستها الجديدة، بخصوص المشاهدة والتفاعل على يوتيوب، وبعض أرقام هامة تتعلق بشهر رمضان الكريم والبحث على الشبكة الدولية.

وقالت سلمى محمد، مسؤول تسويق الإعلانات بجوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن 50%من الشعب المصرى لديه نفاذ على الإنترنت الأرضى والمحمول، و70% منهم يدخلون عبر هواتفهم المحمولة.

وأوضحت فى لقاء صحفى اليوم، الاثنين، أن معدل الانفاق خلال شهر رمضان، يرتفع بنحو 50% على الرغم من عدم تغيير العادات ولكن طريقة الاستقبال هى التى تغيرت، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب المشاهدة سنويا 41%، كما أن 53% من المستخدمين يشاهدون المحتوى مع الأسرة فى رمضان وهو أمر تغير كثير فى رمضان مقارنة بالمشاهدات الفردية خارج الشهر الكريم على يوتيوب.

وذكرت أن المحتوى الأكثر مشاهدة فى الشهر الكريم هى المسلسلات والبرامج الترفيهية، وكرة القدم والسفر، والأكل، موضحة أن رمضان يشهد عرض 60 إلى 70 مسلسلا خلال الشهر الكريم، ما يساهم فى زيادة المشاهدة، بنسبة 70% إضافة إلى 40% زيادة فى مشاهدة فيديوهات الإعلانات وأغانى المسلسلات.

وأضافت بشأن التفاعل مع مباريات كرة القدم، أن الشهر الكريم العام الماضي شهد نحو 60% نمو بسبب كأس العالم، مع توقعات بنمو المستخدمين هذا العام بسبب محمد صلاح ومشاهدة مباريات نادى ليفربول واستضافت مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية.

أما ما يتعلق بالسفر الداخلى والخارجى فقد يبحث المستخدمين أيضا على كل ما يتعلق بالعمرة ومناطق الجذب السياحية داخل وخارج مصر، حيث حلت المملكة السعودية ضمن المدن الأكثر جذبا للسفر الخارجى بسبب العمرة تليها دبى لعطلة العيد، ومدينة الغردقة وشرم الشيخ فى السفر الداخلى فى العيد.

وذكرت أن الأكل والطهى من ضمن أبرز ما يبحث عنه المستخدمون فى رمضان، وكانت المفاجأة أن المصريون يبحثون عن الأكل الصحى أيضا، وقالت إن نسبة التفاعل عبر يوتيوب مع الإعلانات أعلى بنسبة 80% فى رمضان عن خارج الشهر الكريم.

وأشارت إلى وجود طلب عالى للإقبال ومشاهدة محتوى يوتيوب وذلك وسط غياب 90% من الشركات والمعلنين خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لا يوجد لها مواقع على الإنترنت.